Ballon d’Or 2025: Yamal a été écarté à cause de son âge, selon Javier Tebas

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Lamine Yamal
Lamine Yamal@footmercato
Le président de la Liga, Javier Tebas, estime que Lamine Yamal a été privé du Ballon d’Or 2025 en raison de son âge, malgré sa saison exceptionnelle avec le FC Barcelone.

Le président de la Liga, Javier Tebas, estime que Lamine Yamal n’a pas remporté le Ballon d’Or 2025 en raison de sa jeunesse. Finaliste à seulement 18 ans, l’ailier du FC Barcelone a finalement vu Ousmane Dembélé, sacré avec le Paris Saint-Germain, s’imposer lundi soir à Paris.

Yamal, déjà lauréat du trophée Kopa l’an dernier, a de nouveau été récompensé comme meilleur jeune joueur du monde. « S’il avait eu plus de 23 ans, il l’aurait gagné aussi, j’en suis sûr. Mais comme il est plus jeune, ils lui ont donné l’autre », a affirmé Tebas.

De son côté, Joan Laporta, président du Barça, a reconnu que le triomphe de Dembélé s’expliquait avant tout par le sacre du PSG en Ligue des champions.



