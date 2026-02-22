Audrey Crespo-Mara lance Aura sur TF1, Florent Pagny sera le premier invité

Audrey Crespo‑Mara lance Aura, une nouvelle émission d’interviews intimistes d’une heure diffusée sur le réseau numérique de TF1, dont le premier invité est le chanteur Florent Pagny. La journaliste, qui poursuit chaque dimanche la rubrique Le portrait de la semaine dans 7 à 8, traverse une période marquée par deux deuils familiaux cette année : son époux, Thierry Ardisson, est décédé huit mois plus tôt et Béatrice Ardisson, ex‑épouse de Thierry et mère de Ninon, Gaston et Manon, est décédée le 18 février à 62 ans des suites d’un cancer.

Professionnelle confirmée et joker des journaux du week‑end depuis plus de dix ans, Audrey Crespo‑Mara a conservé son rôle de remplaçante d’Anne‑Claire Coudray tout en développant ce nouveau projet. Dans le cadre de 7 à 8 elle a récemment reçu Hélène Mercier‑Arnault, pianiste et épouse de Bernard Arnault, pour un portrait diffusé le dimanche 22 février, entretien qualifié d’inhabituel compte tenu de la discrétion de la personnalité.

TF1 présente Aura comme une série d’entretiens longs mêlant confidences et portraits de personnalités issues d’univers variés. Le nom de l’émission a été expliqué comme un clin d’œil à l’identité de la présentatrice : la première syllabe renvoie à son prénom et la dernière à son nom. La fréquence de diffusion n’a pas été précisée par la chaîne.

Audrey Crespo‑Mara et Florent Pagny, un lien très fort

Pour inaugurer Aura, Audrey Crespo‑Mara a choisi Florent Pagny, invité qui lui est proche. La journaliste a suivi le chanteur en Patagonie pendant plus d’un an alors qu’il affrontait la maladie aux côtés de son épouse, un suivi qui a contribué à établir une relation de confiance propice à l’entretien.

Dans un échange avec TF1 au sujet du choix de Pagny comme premier invité, Audrey Crespo‑Mara a déclaré : « Ça ne pouvait qu’être lui (…) On s’entend bien. Il est cash. Et on commence à vraiment se connaître, ce qui aide à la conversation. »

La ligne éditoriale annoncée pour Aura vise à accueillir des personnalités « acteurs, chanteurs, comédiens, influenceurs, sportifs », selon la présentation de la journaliste, l’idée étant d’explorer ce que chaque invité « a » d’une aura personnelle. Le projet n’est pas né d’une initiative personnelle exclusive : TF1 indique que c’est Thierry Thuillier, directeur de l’information de la chaîne, qui a proposé la formule à la journaliste, proposition qu’elle a acceptée.

La chaîne précise que les entretiens dureront une heure et seront diffusés sur sa plateforme numérique, sans calendrier de programmation détaillé à ce stade.