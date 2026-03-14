Attaque à Ségbana: quatre civils tués, six assaillants neutralisés

Une attaque armée a endeuillé, ce vendredi, la localité de Koutè, dans la commune de Ségbana, au nord du Bénin. Le bilan provisoire fait état de quatre civils tués et des assaillants neutralisés

Selon des informations sécuritaires, la riposte des forces engagées dans l’opération Mirador a permis de neutraliser six assaillants. Des hélicoptères ont notamment été déployés pour appuyer les unités au sol et contenir l’attaque.

Les circonstances exactes de l’assaut ainsi que l’identité des victimes civiles n’ont pas encore été officiellement précisées. Les autorités sécuritaires poursuivent les opérations de ratissage dans la zone afin de sécuriser les populations et prévenir toute nouvelle incursion.