Attaque à l’aéroport de Niamey: la junte accuse Macron, Talon et Ouattara de soutenir les assaillants

Une attaque armée a visé la base aérienne située à l’intérieur de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, entraînant une vive réaction des autorités nigériennes.

Les forces de défense du Niger, appuyées selon elles par des partenaires russes, ont repoussé l’assaut et neutralisé une vingtaine d’assaillants, tandis que plusieurs suspects ont été arrêtés.

Aucune information indépendante n’a encore confirmé l’identité ou l’appartenance du groupe responsable de l’attaque.



Lors d’un déplacement sur place jeudi, le président de la junte, le général Abdourahamane Tiani, a salué l’action des militaires nigériens et des partenaires russes pour avoir « mis l’ennemi totalement en déroute en vingt minutes ».

Il a également indiqué que plusieurs assaillants avaient été neutralisés ou capturés, et que des civils n’avaient pas été blessés malgré des tirs ayant touché des aéronefs civils stationnés sur le tarmac.



Dans une déclaration relayée par la télévision publique, le général Tiani a ensuite accusé sans fournir de preuves des dirigeants étrangers d’être les « sponsors » de cette attaque, nommant le président français Emmanuel Macron, le président béninois Patrice Talon et le président ivoirien Alassane Ouattara.

Il leur a notamment lancé un avertissement en termes belliqueux, sans préciser la nature de représailles envisagées.



Ces accusations interviennent dans un contexte de relations tendues entre la junte nigérienne et certains pays occidentaux, notamment la France, ainsi que des États voisins, que Niamey reproche régulièrement de chercher à influencer sa politique intérieure, ce que ces pays nient formellement.



L’attaque a provoqué des tirs d’armes lourdes et des explosions dans l’enceinte de la base aérienne mais les autorités locales ont indiqué que l’ordre avait été rétabli dans la matinée, et qu’une présence sécuritaire accrue avait été mise en place autour du site.

