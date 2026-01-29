Aston Villa – RB Salzbourg : compositions officielles pour la J8 de la Ligue Europa

Ce jeudi à 20h GMT, Aston Villa reçoit le RB Salzbourg en Angleterre pour la huitième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa : un match où les Anglais, deuxièmes du groupe avec 18 points et déjà assurés de la qualification, affrontent des Autrichiens encore titulaires d’une mince chance mathématique de terminer dans le « top 24 » en cas de victoire et de faux pas de leurs concurrents directs.

La rencontre, programmée en huitième journée de la compétition, oppose deux équipes aux enjeux distincts : Aston Villa, solide dans le classement et qualifié, et RB Salzbourg, pour qui la venue en Angleterre représente une ultime opportunité arithmétique de revenir dans la course au classement final. Le match se déroule en terrain anglais et débutera à l’heure indiquée, 20h GMT.

Pour Salzbourg, la qualification n’est pas assurée et dépend de résultats combinés. Le club autrichien conserve cependant une possibilité, qualifiée de « mince chance mathématique » dans les informations officielles, de figurer dans le « top 24 » si les conditions requises — victoire de Salzbourg et contre-performances de ses concurrents directs — se réalisent. Ce chevauchement d’intérêts rend la rencontre plus déterminante pour les visiteurs que pour les locaux, déjà assurés d’aller plus loin dans la compétition.

Compositions officielles

Aston Villa aligne les onze joueurs suivants : Martinez, Bogarde, Lindelof, Mings, Digne, Hemmings, Onana, Elliott, Buendia, Sancho, Watkins. Il s’agit des compositions communiquées pour le coup d’envoi de ce match de la huitième journée de la phase de groupes.

Du côté du RB Salzbourg, la formation de départ annoncée pour ce déplacement en Angleterre est la suivante : Schlager, Kratzig, Schuster, Gadou, Trummer, Bidstrup, Kitano, Diabaté, Alajbegovic, Konaté, Baidoo. Ces noms constituent l’onze titulaire déclaré pour ce rendez-vous européen.

Les compositions officielles, telles que publiées avant le coup d’envoi, servent de base au déroulement du match et aux enregistrements statistiques de la rencontre. La confrontation se tiendra conformément au calendrier fixé pour la huitième journée de la Ligue Europa, et le coup d’envoi est programmé à 20h GMT ce jeudi en Angleterre.