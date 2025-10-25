Assemblée nationale: l’ouverture de la 2ème session ordinaire fixée au 31 octobre 2025

L’Assemblée nationale du Bénin tiendra, le vendredi 31 octobre 2025 à 13 heures, la cérémonie d’ouverture solennelle de sa deuxième session ordinaire de l’année, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

L’annonce a été faite à travers un communiqué signé du président de l’institution, Louis Gbehounou Vlavonou, et relayé par le Secrétariat général administratif. Les députés sont invités à prendre part à cette séance d’ouverture, dont la mise en place est prévue pour 12 h 30 précises.

Pour la circonstance, le communiqué précise que les Honorables députés devront arborer leurs attributs officiels.

Le document, cosigné par Clément Houinou Ebo, Secrétaire général administratif adjoint, a été diffusé sur plusieurs créneaux radio et télévisés, du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025, afin d’assurer la large information des parlementaires.

Cette session, qui s’ouvre dans un contexte politique marqué par de fortes tensions pré-électorales est la toute dernière de la neuvième législature.