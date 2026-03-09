Assemblée nationale: « Djogbenou donne de l’insomnie », Basile Ahossi

Invité de l’émission Zone Franche sur Canal 3 Bénin, l’ancien deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, Basile Ahossi, a livré son appréciation des débuts de Joseph Djogbénou à la tête du Parlement.

Tout en restant prudent, l’ancien député estime que les premiers signaux envoyés par le nouveau président de l’institution traduisent une certaine fermeté dans la gestion de l’Assemblée.

Il en a profité pour revenir également sur ses divergences avec l’ancien président de l’institution, Louis Vlavonou.



À propos de la nouvelle mandature, l’ancien député du parti d’opposition Les Démocrates se montre prudent. « Personne ne me rassure », a-t-il déclaré, indiquant qu’il observe la situation avec réserve. Malgré cette prudence, il reconnaît que les premiers échos concernant l’action du nouveau président de l’Assemblée nationale sont plutôt encourageants. « Pour le moment, c’est bon », a-t-il confié.



Selon lui, certains comportements au sein de la sphère politique pourraient déjà être bousculés. Basile Ahossi affirme avoir appris que Joseph Djogbénou « commence à donner de l’insomnie à ceux qui ne marchent pas droit sur la route de la loi ».

Une formule qui, à ses yeux, traduit l’idée d’une exigence plus forte en matière de respect de la légalité dans le fonctionnement de l’institution parlementaire.



Au cours de l’entretien, l’ancien parlementaire est également revenu sur la neuvième législature dirigée par Louis Vlavonou. Il affirme avoir eu plusieurs désaccords sur la manière dont l’Assemblée nationale était conduite à cette époque.

Basile Ahossi déplore notamment avoir été écarté de certains dossiers durant cette mandature, estimant que les députés de l’opposition étaient peu associés aux décisions importantes.



Il a par ailleurs évoqué l’idée, qu’il dit avoir entendue, d’un éventuel troisième mandat de Louis Vlavonou à la tête du Parlement. Une perspective qu’il affirme avoir déconseillée lors d’un échange avec le chef de l’État Patrice Talon, estimant qu’une telle option ne devrait pas prospérer.



En somme, même s’il se garde de tout enthousiasme prématuré, Basile Ahossi reconnaît que les premiers signaux envoyés par Joseph Djogbénou à la présidence de l’Assemblée nationale semblent marquer une volonté de fermeté et de respect plus strict des règles institutionnelles.