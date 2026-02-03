Arsenal rejoint Chelsea en finale de la Carabao Cup

Arsenal a validé son billet pour la finale de la Carabao Cup en battant Chelsea 1-0 mardi soir à l’Emirates Stadium lors de la manche retour de la demi-finale. Déjà vainqueurs 3-2 au match aller, les Gunners remportent la confrontation 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres après une rencontre crispée et très disputée.

Le début de match est marqué par la prudence, chaque équipe jouant un véritable duel tactique. La première occasion notable intervient à la 18e minute : Piero Hincapié enroule une frappe depuis la surface mais Robert Sánchez intervient pour détourner le tir.

Juste avant la pause, Chelsea réagit par l’intermédiaire d’Enzo Fernández qui tente sa chance de loin à la 43e minute ; Kepa Arrizabalaga se montre vigilant et repousse la tentative, maintenant le score à 0-0 à la mi-temps.

Une rencontre qui bascule au bout du temps additionnel

Après la reprise, les Blues prennent l’initiative et se montrent plus entreprenants. Dès la 47e minute, Liam Delap frôle l’ouverture du score en ne cadrant pas sa tentative, puis Marc Cucurella essaye sa chance de loin et voit son tir passer tout près de la barre transversale.

La seconde période s’anime avec plusieurs actions dangereuses de Chelsea, à l’image de la tentative de Wesley Fofana à la 82e minute qui échappe de peu au cadre. Malgré la pression adverse, la défense d’Arsenal tient bon et concède peu d’opportunités franches.

Alors que nul ne semblait vouloir céder, l’incident décisif survient au-delà du temps réglementaire. À la 90+7e minute, sur un contre parfaitement mené, Declan Rice sert Kai Havertz qui pénètre dans la surface et trompe le gardien en remportant son face-à-face, offrant ainsi l’avantage aux siens.

Ce but, intervenu dans une partie à faible rendement offensif (seulement deux tirs cadrés par équipe), permet aux Londoniens du nord d’achever la double confrontation avec un avantage confortable sur le plan comptable et de rejoindre la finale de la compétition.