Armée béninoise : les généraux Abou Issa et Faïzou Gomina reçoivent leurs nouveaux galons

Deux officiers supérieurs des Forces armées béninoises ont reçu officiellement leur nouveau grade lors d’une cérémonie qui s’est tenue lundi 26 janvier 2026 au ministère de la Défense nationale.



Promus fin décembre 2025 en Conseil des ministres, Abou Issa et Faïzou Gomina ont désormais porté leurs nouveaux grades en présence de hauts responsables civils et militaires ainsi que de dirigeants d’institutions de la République.



Jusqu’à récemment, Abou Issa portait le grade de général de division. Il a été élevé au rang de général de corps d’armée, un grade qui le place parmi les plus hauts responsables militaires du pays, après des parcours reconnus pour leur sens du devoir et leur long service au sein des forces armées béninoises.



Pour sa part, Faïzou Gomina, jusqu’alors colonel, a été promu général de brigade. Cette distinction vient saluer son engagement et les services rendus à la Nation au cours de sa carrière.



Les deux officiers sont également connus pour avoir marqué leur attachement à la défense de la patrie lors de la tentative de coup d’État de décembre 2025. Tentative au cours de laquelle ils avaient été enlevés par des mutins avant d’être libérés peu après.



La cérémonie a été l’occasion de souligner la continuité des efforts de modernisation et de renforcement des capacités des forces armées béninoises dans un contexte de défis sécuritaires régionaux persistants.



Distinction-a-la-Chancellerie-du-Benin;@: Google.com