Après la CAN, la polémique des serviettes ressurgit en Coupe de la CAF

Des incidents impliquant les agents du stade Mohammed V lors de Wydad–Maniema Union ont ravivé une controverse déjà aperçue durant la CAN 2025, devenue virale sur les réseaux sociaux.

À peine une semaine après la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, une controverse que l’on croyait rangée au rayon des anecdotes a refait surface. Lors de la rencontre de Coupe de la CAF opposant le Wydad Casablanca à Maniema Union, au stade Mohammed V, une scène inhabituelle a de nouveau attiré l’attention.

En pleine rencontre, des agents du stade ont tenté de retirer les serviettes disposées près du banc de l’équipe congolaise, suscitant la surprise et l’agacement des joueurs et du staff de Maniema Union. Des images rapidement relayées sur les réseaux sociaux ont ravivé le souvenir d’un épisode devenu tristement célèbre lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

Sur X, le compte La Gazette du Fennec n’a pas manqué de réagir avec ironie : « LA SERVIETTE GATE FRAPPE À NOUVEAU », accompagnant son message d’un rappel sans équivoque : « Une semaine après la fin de la CAN, l’épisode de la serviette refait surface ».

LA SERVIETTE GATE FRAPPE À NOUVEAU 😭🇲🇦 !



Une semaine après la fin de la CAN, l’épisode de la serviette refait surface 😭 ! Cette fois, ce sont les agents du stade de Mohammed V à Casablanca 🇲🇦 qui ont tenté de s’emparer des serviettes de l’équipe de Maniema Union 🇨🇩, qui… pic.twitter.com/qnFtkFQb27 — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) January 26, 2026

Difficile, en effet, de ne pas faire le parallèle avec la situation vécue par Édouard Mendy durant la CAN 2025. Le gardien sénégalais avait été à plusieurs reprises perturbé par des tentatives de confiscation de sa serviette, au point de voir son coéquipier Yehvann Diouf s’improviser protecteur pour éviter toute nouvelle intrusion.

La répétition de ces incidents, dans des compétitions et contextes différents, interroge sur des pratiques qui dépassent désormais le simple fait de jeu. Ce nouvel épisode relance une polémique devenue presque surréaliste et pose, une fois encore, la question du respect des équipes et du bon déroulement des rencontres sur les pelouses africaines.

