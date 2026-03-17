Apolline de Malherbe présente ses excuses après l’erreur « La ville des Noirs » aux municipales 2026

Bally Bagayoko (LFI) a été élu maire de Saint‑Denis le 15 mars. À l’issue de cette victoire, une formulation prononcée lors d’une interview nocturne a été massivement mal entendue et relayée sur les réseaux sociaux comme « la ville des Noirs », déclenchant une vive polémique et des excuses publiques de la journaliste Apolline de Malherbe le 17 mars.

Le scrutin municipal du 15 mars a permis l’élection, au premier tour, de plusieurs maires dont celui de Saint‑Denis (Seine‑Saint‑Denis). Bally Bagayoko, candidat de La France insoumise allié au Parti communiste, s’est imposé face au maire sortant, le socialiste Mathieu Hanotin. Sa victoire a été suivie d’entretiens médiatiques dans la nuit, qui sont au cœur de la polémique.

Lors d’un duplex peu avant 0h30 sur LCI, interrogé par Darius Rochebin, l’élu a prononcé une formule qualifiant la ville : « la ville des Rois et du peuple vivant », selon la retranscription donnée par M. Bagayoko. Des chevauchements de voix et le brouhaha de la transmission ont toutefois conduit certains auditeurs à comprendre une autre phrase, plus polémique, qui a ensuite circulé en ligne.

Apolline de Malherbe présente ses excuses après avoir relayé une information erronée

Le 17 mars, Apolline de Malherbe a reçu Bally Bagayoko dans la matinale diffusée sur RMC et BFMTV. Au cours de cet entretien, la journaliste l’a interrogé sur l’expression « Nouvelle France », utilisée la veille par la députée Mathilde Panot et théorisée dans les discours de Jean‑Luc Mélenchon. L’édile a expliqué que, selon lui, « cette Nouvelle France, ce sont celles et ceux qui sont héritiers de l’immigration », précisant qu’il n’aimait « pas trop le terme racisé » et qu’il s’agissait selon lui d’enfants de la République « qui l’assument ».

Interrogé ensuite sur la citation mal entendue, Bally Bagayoko a corrigé : « Ce n’est pas la ville des Noirs, c’est la ville donc des Rois, et du peuple vivant », a‑t‑il déclaré au micro d’Apolline de Malherbe, confirmant la formulation qu’il tenait lors de l’intervention nocturne.

Peu après l’entretien, la journaliste a publié un message sur son compte X reconnaissant s’être trompée face au « brouhaha du duplex » et confirmant la version du maire. « J’ai reçu ce matin Bally Bagayoko, nouveau maire de St‑Denis. Dans le brouhaha du duplex j’avais mal entendu ses propos dimanche soir minuit, et j’en suis désolée. Ses mots exacts étaient « ville des rois et du peuple vivant ». Il a eu l’occasion de le dire ce matin à mon micro », a‑t‑elle écrit.

Avant cette correction, plusieurs personnalités et internautes avaient largement relayé la formulation erronée, amplifiant la rumeur. Parmi les voix qui ont repris la version inexacte figuraient, d’après les publications partagées en ligne, des personnes comme Gilbert Collard, Jean Messiha et Emmanuel de Villiers. Par ailleurs, des extraits et commentaires sur le thème de la lutte contre la gentrification — citant notamment une phrase attribuée à M. Bagayoko : « Nous sommes contre la gentrification, nous ne serons jamais pour que les populations historiques quittent le territoire » — ont circulé sur les réseaux sociaux.

Malgré le rectificatif publié par Apolline de Malherbe, plusieurs internautes estiment toutefois que « le mal est fait ».