Anne Hidalgo, sa maison parisienne à 1,4M€ acquise à crédit en 2006

À une semaine du premier tour des élections municipales à Paris, le duel à distance entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati polarise l’attention alors que le mandat d’Anne Hidalgo prend fin le 22 mars. Candidate d’un projet international pour devenir haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), poste basé à Genève, Anne Hidalgo a vu cette ambition avortée en décembre lorsque le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a choisi l’ancien président irakien Barham Saleh. Parallèlement, les questions de gestion locale — notamment l’accueil des migrants et la situation patrimoniale de la maire sortante — alimentent le débat public.

Durant ses deux mandats à la tête de la capitale, Anne Hidalgo s’est fortement impliquée sur les questions migratoires. Avec son adjointe aux solidarités, Dominique Versigny, elle a piloté la mise en place de dispositifs temporaires, dont “La Bulle” à La Chapelle, conçu pour accueillir des personnes en situation de migration. Selon les chiffres communiqués, plus de 60 000 personnes sont passées par ce dispositif entre 2016 et 2018 avant que le lieu ne soit transformé en centre permanent.

La campagne pour le poste de haut-commissaire, à laquelle Anne Hidalgo avait consacré plusieurs déplacements internationaux, n’a pas abouti. La désignation de Barham Saleh met fin à cette trajectoire particulière et laisse l’avenir politique et institutionnel de l’ancienne maire de Paris sans confirmation publique. Son entourage évoque toutefois des pistes d’engagement futur, notamment dans des initiatives internationales liées à l’environnement ou à la solidarité.

Rémunération, patrimoine et résidence : ce que révèlent les déclarations

Sur le plan financier, la Ville de Paris a publié en octobre 2025 un communiqué détaillant les indemnités des élus municipaux. La maire de Paris percevait alors 9 719,77 euros brut par mois, soit environ 6 984 euros net avant impôt. Après prélèvement à la source, ce montant était estimé à environ 4 901 euros mensuels. Anne Hidalgo avait elle-même relativisé cette rémunération en la comparant à celle de hauts fonctionnaires et de certains maires de grandes villes étrangères.

Les déclarations patrimoniales accessibles au public estiment le patrimoine du couple Hidalgo–Germain à environ 575 000 euros. La principale composante de ce patrimoine est une maison du 15e arrondissement de Paris acquise en 2006 avec son mari, l’ancien ministre Jean-Marc Germain. À l’époque de l’achat, la propriété avait été financée par crédit et plusieurs années plus tard une part significative du prêt restait à rembourser : en 2022, le couple devait encore près de 400 000 euros.

La valeur actuelle de la résidence est évaluée à environ 1,4 million d’euros. La maison, d’une surface totale de 118 mètres carrés, se compose d’un rez-de-chaussée d’environ 80 mètres carrés et d’un studio indépendant d’environ 20 mètres carrés situé face à la propriété. Le bien comprend également un petit jardin, caractéristique rare dans ce secteur. Lors d’une visite en 2013, Jean-Marc Germain avait décrit l’achat comme un chantier conséquent : “Tout était à refaire”, avait-il déclaré.

L’attachement d’Anne Hidalgo à son quartier du 15e arrondissement est régulièrement souligné dans les récits publics la concernant.