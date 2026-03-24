Allemagne : l’administration publique adopte l’open source pour limiter sa dépendance

L’Allemagne met en chantier une plateforme technologique baptisée « D‑Stack » pour moderniser son administration publique et renforcer sa souveraineté numérique, en s’appuyant prioritairement sur des briques open source afin de limiter la dépendance aux grandes plateformes étrangères, rapporte le média solutions-numeriques.

Le projet, porté par le gouvernement fédéral, vise à fournir un socle commun permettant le développement et le déploiement de solutions numériques au sein des services publics. L’objectif affiché est de standardiser certains composants techniques afin d’accélérer la production d’applications administratives et d’assurer une gestion homogène des infrastructures numériques.

Dans la mise en œuvre, Berlin privilégie des outils open source tels que GitLab pour la gestion du code, Flux pour l’orchestration et Selenium pour les tests automatisés, au détriment de solutions propriétaires largement utilisées sur le marché. Ce choix stratégique est présenté comme un moyen d’accroître la maîtrise des technologies employées par l’État et de mieux sécuriser les systèmes d’information.

Un déploiement encadré par des enjeux techniques et budgétaires

La création d’un socle commun soulève plusieurs défis techniques identifiés par les acteurs impliqués. La diversité des besoins entre administrations locales et nationales exige une architecture modulaire capable de s’adapter à des contextes très variés, depuis les petits services municipaux jusqu’aux grandes agences fédérales.

Les systèmes existants, souvent hétérogènes et vieillissants, posent des questions d’intégration et de compatibilité. La migration vers le D‑Stack nécessitera des phases de transition, des adaptations spécifiques et des ressources humaines qualifiées pour mener les basculements sans interrompre les services quotidiens.

Sur le plan financier, la mise en place d’un tel dispositif implique des investissements initiaux pour le déploiement, la formation et la maintenance. Les coûts récurrents liés à l’hébergement, à la sécurité opérationnelle et au support doivent être évalués face aux économies attendues par la réduction des licences propriétaires.

Le contexte européen élargi influence également le projet : la D‑Stack s’inscrit dans une dynamique visant à reprendre le contrôle des infrastructures numériques face à la prédominance de géants technologiques, notamment américains. L’initiative cherche à proposer des standards technologiques communs susceptibles d’être adoptés par d’autres administrations au sein de l’Union européenne.

Des questions pratiques restent toutefois ouvertes, notamment la reproductibilité du modèle pour des organisations disposant de ressources limitées et la capacité à maintenir des chaînes d’outils cohérentes à grande échelle. Les arbitrages opérés en faveur de logiciels libres s’accompagnent d’exigences fortes en matière de gouvernance et de coordination entre les différents niveaux d’administration

La réduction de la dépendance aux fournisseurs dominants passe par l’adoption conjointe d’outils et de processus ouverts, mais la transition opérationnelle exigera des feuilles de route techniques détaillées et des engagements budgétaires pour assurer le maintien et l’évolutivité du socle D‑Stack