Affaire retrait du trophée du Sénégal: la CAF rejette la plainte du Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a tranché. Saisie par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), l’instance continentale a rejeté la plainte visant le retrait du trophée remporté par le Sénégal.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La sélection sénégalaise conserve donc officiellement son titre.

Selon les éléments examinés par les instances compétentes de la CAF, les arguments avancés par la partie marocaine n’ont pas été jugés recevables.

Aucune irrégularité de nature à remettre en cause l’attribution du trophée au Sénégal n’a été retenue à l’issue de l’instruction du dossier.

Cette décision met un terme à plusieurs semaines de spéculations et de débats dans les milieux sportifs africains.

À Dakar, elle est accueillie comme une confirmation de la légitimité du sacre sénégalais, tandis qu’elle ferme la voie à toute remise en question institutionnelle du résultat.

Sauf recours devant une juridiction sportive internationale compétente, le dossier est désormais considéré comme clos au niveau de la CAF.