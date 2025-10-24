Affaire parrainage: la réaction du gouvernement après la décision de la cour

Quelques minutes après la décision de la Cour constitutionnelle de se déclarer « incompétente en l’état » sur les recours relatifs au parrainage du duo présidentiel du parti Les Démocrates, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a réagi en direct sur TikTok Live.

Dans son intervention, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a tenu à clarifier la position de la majorité présidentielle.

« À la majorité présidentielle, nous ne sommes pas et nous n'avons aucune raison d'être contents de ce qui se passe au sein du parti Les Démocrates. », confie Wilfried Houngbedji.

Selon lui, cette situation prive la mouvance d’une occasion d’affronter loyalement cette formation politique qui se dit parti du peuple.

« Nous savons que c’était l’occasion, encore une fois, de battre proprement et à la régulière ce parti et ses candidats lors des élections de 2026. », insiste-t-il.

Wilfried Léandre Houngbédji a poursuivi en rappelant que la majorité présidentielle se disait prête à affronter Les Démocrates dans les urnes, « comme en 2023, lorsqu’ils se présentaient comme le plus grand parti du Bénin, mais sans atteindre 20 % dans les 24 circonscriptions électorales ».



Par ailleurs, le chef de l’État, Patrice Talon, doit recevoir ce vendredi 24 octobre, l’ancien président Boni Yayi, actuel président du parti Les Démocrates. Une rencontre annoncée dans un contexte politique tendu, au lendemain de la décision de la Cour, et perçue comme une tentative d’apaisement entre les deux figures majeures de la vie politique nationale.

Cette rrencontre peut être le lieu pour la mouvance de s’octroyer son désir de battre loyalement Les Démocrates dans les urnes. En période de crise politique, un dialogue entre les institutions reste toujours une possibilité. La mouvance a donc toutes la latitude de provoquer ce dialogue qui sera pour elle l’occasion de « battre proprement et à la régulière ce parti et ses candidats » dans les urnes.