Abomey-Calavi: cinq ans de prison ferme pour deux voleurs audacieux

Le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a rendu son verdict, ce jeudi 21 août 2025, dans une affaire qui a suscité surprise et indignation. Deux individus, âgés de 37 et 28 ans, ont été condamnés à cinq ans de prison ferme et à 150 000 FCFA d’amende pour une série de vols commis dans la commune, dont l’un au sein même du commissariat de Zinvié, rapporte Banouto.

Les faits reprochés aux deux condamnés révèlent une témérité inhabituelle. Dans la nuit, ils se sont introduits dans la cour du commissariat de Zinvié pour tenter de voler une moto appartenant à un agent de police. Constatant que le bloc contact verrouillé empêchait toute manœuvre du guidon, ils ont déplacé l’engin hors de l’enceinte du commissariat pour forcer le système et mettre le moteur en marche.

L’équipe ne s’est pas arrêtée là. Fin juillet 2025, les deux complices ont multiplié les forfaits en une seule journée. Le premier vol a eu lieu à Aglassa, où ils se sont emparés d’un téléphone portable en charge dans une boutique. Quelques heures plus tard, ils ont arraché le sac à main d’une dame à Glo-Djigbé. La victime, qui transportait 110 000 FCFA, a alerté les riverains, permettant l’arrestation des deux malfaiteurs.

Un lourd passif judiciaire

Selon les enquêtes policières, les deux hommes sont des repris de justice. Le plus âgé, conducteur de taxi-moto et père de quatre enfants, avait déjà eu affaire à la justice. Son complice, âgé de 28 ans et père de deux enfants, a également reconnu sa participation active aux trois vols. Les investigations ont permis de récupérer la moto et le téléphone dérobés.

À la barre, les prévenus ont plaidé coupable et imploré la clémence du tribunal. Mais face à la gravité des faits et à la récidive, le juge a prononcé une peine de cinq ans de réclusion ferme, assortie d’une amende de 150 000 FCFA. Les deux condamnés devront également restituer les 110 000 FCFA à la victime.

En détention préventive depuis trois semaines, ils retourneront en prison pour purger leur peine. Ils disposent toutefois de 15 jours pour interjeter appel.