UAC: la nouvelle équipe rectorale et les responsables des UFR installés le 30 septembre

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) procédera à l’installation officielle de sa nouvelle équipe rectorale et des responsables d’unités de formation et de recherche (UFR) le mardi 30 septembre 2025.

La cérémonie se tiendra dans l’amphithéâtre Idriss Déby Itno, à partir de 9 heures. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adressé, le 26 septembre, une note de service au recteur ainsi qu’aux responsables concernés pour les préparatifs nécessaires à cet événement protocolaire.

Cette passation de pouvoir intervient après la nomination de Charlemagne Igué en tant que nouveau recteur de l’UAC, en remplacement de Félicien Avléssi, désormais relevé de ses fonctions.

Ainsi, les nouveaux dirigeants de la plus grande université publique du Bénin, vont poursuivre la mise en œuvre des réformes en cours dans le sous secteur de l’enseignement supérieur.