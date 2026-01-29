4e journée LDC CAF : équipes en lice et enjeux de qualification

La quatrième journée de la Ligue des Champions de la CAF s’ouvre ce week-end (30 janvier-1er février 2026) avec des confrontations décisives pour la qualification, notamment Pyramids FC–RS Berkane en Égypte et Al-Hilal–Mamelodi Sundowns qui lancera la journée vendredi à 19h GMT. Plusieurs clubs leaders ou en difficulté sont attendus sur le terrain pour des rencontres à enjeux directs qui peuvent déjà influer sur la course aux quarts de finale.

Dans le groupe A, Pyramids FC et la RS Berkane, co-leaders avec 7 points chacun, se retrouvent dimanche en Égypte pour une confrontation directe pour la première place. Le match aller entre les deux équipes s’était soldé par un 0-0. Le vainqueur de cette rencontre validera automatiquement sa qualification pour le tour suivant. Le même jour, Rivers United reçoit Power Dynamos dans une rencontre capitale pour les deux clubs, qui cherchent à maintenir un espoir de qualification.

Le groupe B présente également des affiches importantes samedi. La JS Kabylie, toujours en quête d’une première victoire dans la compétition, se déplace au Maroc pour affronter l’AS FAR ; les deux équipes occupent les dernières places du groupe avec deux points chacune (AS FAR 3e, JSK 4e) et se sont neutralisées lors du match aller. Avant cette confrontation, Young Africans, deuxième avec 4 points, reçoit le leader Al Ahly du Caire, qui compte 7 points, une opportunité pour le club tanzanien de revenir à hauteur de son adversaire au classement.

Programme complet et enjeux dans les groupes C et D

Le groupe C débute la quatrième journée avec le choc entre Mamelodi Sundowns et Al-Hilal, vendredi à 19h GMT. Les deux équipes sont à égalité avec 5 points et se retrouvent après un match aller riche en buts (2-2). Dimanche, le MC Alger, lanterne rouge du groupe avec un point, reçoit Saint-Éloi Lupopo, qui totalise 4 points ; cette rencontre revêt une importance particulière pour la situation des Algérois dans la poule.

Dans le groupe D, Simba SC, toujours sans point après les trois premières journées, accueille l’ES Tunis dimanche 1er février à 13h GMT. Plus tôt, samedi 31 janvier à 16h GMT, le leader Stade Malien (7 points) se déplace sur la pelouse du Petro Luanda (4 points) pour une confrontation qui peut renforcer la position du club malien en tête du groupe.

Calendrier détaillé :

Vendredi 30 janvier 2026

19h GMT : Al-Hilal – Sundowns

Samedi 31 janvier 2026

13h GMT : Young Africans – Al Ahly du Caire

16h GMT : Petro Luanda – Stade Malien

19h GMT : AS FAR – JSK

Dimanche 1er février 2026

13h GMT : Simba – ES Tunis

16h GMT : Pyramids – RS Berkane

16h GMT : Rivers United – Power Dynamos

19h GMT : MC Alger – Saint-Eloi Lupopo