35 pays de la Coalition valident des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine

Les 35 États membres de la «Coalition des volontaires» ont approuvé mardi la «déclaration de Paris», qui détaille des garanties de sécurité jugées indispensables pour assurer «une paix solide et durable» en Ukraine, a annoncé le président français Emmanuel Macron, soulignant une «convergence opérationnelle» entre les participants. Selon Macron, ces garanties de sécurité — que la coalition, majoritairement européenne, prévoit de mettre en place avec le soutien des États-Unis après une éventuelle cessation des hostilités — constituent la condition pour qu’un accord de paix n’entraîne ni reddition ukrainienne, ni nouvelle menace pour l’Ukraine de la part de la Russie.