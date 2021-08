Rihanna entre officiellement dans le club très fermé des milliardaires

Selon le magazine Forbes, la chanteuse Rihanna est devenue milliardaire. Elle doit ce statut, non pas uniquement à ses talents musicaux, mais aussi à ses activités de femme d’affaires et d’influenceuse.

1,7 milliard de dollars. C’est la fortune estimée de Rihanna qui aurait plus que doublé depuis 2020, selon le magazine Forbes, mercredi. Cette somme fait d’elle la musicienne la plus riche du monde.

Et pourtant, ce ne serait pas grâce à son art que la Barbadienne de 33 ans est officiellement milliardaire. La figure du R&B tirerait une partie de sa fortune via, notamment sa participation, à hauteur de 50%, dans la ligne de cosmétique Fenty Beauty, une marque adaptée à toutes les couleurs de peau et créée en partenariat avec LVMH en 2017.

En tant que femme d’affaires, Rihanna peut également compter sur des profits provenant de ses parts, estimées à 30%, dans la société de lingerie Savage x Fenty. Cette dernière fonctionne sur le principe d’inclusivité en proposant des sous-vêtements à chaque morphologie, et est estimée à 270 millions de dollars par le magazine Forbes. En revanche, sa marque de prêt-à-porter, baptisée Fenty, jugée trop chère et impactée par la crise sanitaire, a fini par disparaître.

La chanteuse, qui n’a pas sorti d’album depuis 2016, garde une immense influence en ligne, avec plus de 100 millions d’abonnés sur Instagram et sur Twitter. Désormais, elle est la deuxième femme du spectacle la plus riche du monde, selon Forbes, juste derrière Oprah Winfrey, animatrice et productrice américaine, dont la fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars. Rihanna a également dépassé un autre artiste devenu businessman, Kanye West, dont la fortune est évaluée à 1,3 milliard de dollars.