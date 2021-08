Climat: Emmanuel Macron réagit au rapport du GIEC

Le président français, Emmanuel Macron, a appelé, ce lundi, à sceller un accord à la hauteur de l’urgence, après la publication du rapport des experts climat de l’ONU (Giec), qui alerte sur l’accélération du réchauffement climatique.

Le rapport du GIEC fait froid dans le dos et avertit notamment que le réchauffement de la planète pourrait atteindre le seuil de +1,5°C autour de 2030, plus estimé dix ans plus tôt. Dans ce rapport, le GIEC tient les humains, responsables des dérèglements climatiques, ajoutant qu’ils n’ont d’autre choix que de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, s’ils veulent en limiter les dégâts.

Pour le président français, le rapport du GIEC est sans appel. « À nouveau, le temps de l’indignation est derrière nous. Accord de Paris, neutralité carbone au niveau européen, loi climat… La France restera du côté de ceux qui agissent », a-t-il déclaré, avant de lancer un appel à la communauté internationale: « En novembre, à Glasgow, scellons un accord à la hauteur de l’urgence! », a-t-il souhaité.

Selon le rapport, la planète va subir une augmentation des événements météo extrêmes, comme les canicules ou les pluies diluviennes, même si le monde parvient à limiter le réchauffement à +1,5°C.