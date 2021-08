Classement FIFA: le Sénégal toujours leader en Afrique, le Bénin chute

La FIFA a communiqué, ce jeudi, 12 août 2021, son classement mensuel des meilleures nations de football. Au plan africain, le Sénégal est toujours leader. Le Bénin, lui, perd trois places et est relégué à la 18e place sur le continent.

Le classement FIFA du mois d’août des meilleures nations de football est tombé. Un classement qui a connu de profonds changements par rapport à la dernière publication de l’instance mondiale, en raison des nombreuses rencontres disputées durant cette période.

Au plan africain, le Sénégal reste le premier sur la liste. Les vice-champions d’Afrique conservent leur couronne détenue au lendemain de la CAN 2019. Auteurs d’un bon parcours en éliminatoires de la CAN 2021, les Lions de la Téranga gagnent une place et sont désormais 21e au plan mondial.

A leur suite, on retrouve la Tunisie (28e), l’Algérie (30e) et le Maroc (32e), qui sont respectivement deuxième, troisième et quatrième au classement en Afrique. Le dernier cité à même gagné neuf places et constitue l’une des meilleures progressions sur le continent.

Battu par la Sierra Leone (0-1) lors de la dernière journée des qualificatifs pour la Coupe d’Afrique, le Bénin a dégringolé dans ce classement FIFA Coca-Cola. 16e sur le continent lors du dernier classement, les Écureuils ont perdu 2 places et se retrouvent à la 18e position en Afrique et 86e (-4) au plan mondial. Tout le contraire des Leone Stars (106ème, plus 8) et de l’Eswatini (146ème, plus 8), qui ont gravi des échelons dans ce classement.

Voici le top 20 africain: