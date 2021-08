Bénin – Vie des partis politiques: vers la création d’un cadre de concertation de l’opposition

Depuis le démarrage du second mandat de la rupture, la quasi totalité des partis politiques de l’opposition sont dans une sorte d’hibernation. Avec la désignation du chef de fil de l’opposition, beaucoup ont pensé que quelque chose allait se dessiner; mais depuis, rien. Du moins jusqu’à ce jeudi 19 Août 2021 où il est annoncé la création d’un cadre de concertation de l’opposition.

Dans le but de sortir l’opposition de sa léthargie et de l’amener à s’organiser pour les élections législatives de 2023, il est annoncé la création d’un cadre de concertation des forces de l’opposition. La décision est issue d’une séance de travail tenue ce jeudi entre le chef de fil de l’opposition, Paul Hounkpè et le professeur Andoche Amègnissè.

Après avoir fait le tour d’horizon de l’actualité politique du pays au cours de leur échange, les deux acteurs politiques sont parvenus à la conclusion qu’il y a seulement deux voies de règlement des conflits et divergences au sein d’une nation ou une communauté à savoir la confrontation dans l’affrontement ou la confrontation dans le dialogue. L’opposition n’ayant pas actuellement les moyens de gagner en choisissant l’affrontement avec le pouvoir en face, les deux parties ont conclu que le dialogue s’impose donc comme voie unique pour sortir le pays de sa situation d’ébranlement des fondamentaux de la démocratie légendaire issue de la Conférence Nationale de Février 1990.

C’est dans cette perspective de dialogue qu’il a été décidé au cours des échanges entre Paul Hounkpè et Andoche Amègnissè, la mise sur pieds d’un cadre de concertation des forces de l’opposition. Ce creuset permettra à toutes les tendances de l’opposition d’enclencher les discussions et les négociations devant permettre à l’Opposition de faire en sorte qu’à l’échéance de l’élection législative de 2023, l’Assemblée Nationale ne soit plus monocolore et que l’Opposition y soit valablement représentée.

L’opposition pourra-t-il vraiment parler le même langage ?

Si l’annonce de la création de cadre de concertation de l’opposition peut à priori être perçue comme la renaissance d’une opposition qui a totalement perdu ses marques, les expériences du passé sont bien là pour ramener à la réalité. Depuis l’avènement du régime de la rupture en effet, l’opposition n’a jamais réussi à parler le même langage. Soit elle s’entredéchire par les guerres de leadership soit elle est explosée de l’extérieur par des infiltrations.

La création du cadre de concertation de l’opposition en gestation, n’échappera pas à cette réalité. L’initiative part déjà sur une mauvaise base d’autant plus que le chef de fil de l’opposition ne jouit pas encore d’une légitimité aux yeux de certaines forces politique de l’opposition. Mieux, le fait de retenir dans un échange à deux en dehors des autres forces de l’opposition, que la seule possibilité qui s’offre aujourd’hui à ceux qui ne parlent pas le même langage que le pouvoir est de dialoguer avec lui est aussi en soit un mauvais départ et présage déjà de l’avenir de l’initiative.

Dans tous les cas, l’initiative est à saluer et il est également à souhaiter qu’une fois, l’opposition déjoue les pronostics et parvenir à s’unir dans un combat d’abord républicain avant d’être partisan.