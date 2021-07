Lutte contre le Covid-19: le Cameroun homologue cinq produits traditionnels

Les autorités camerounaises ont validé cinq produits issus de la pharmacopée traditionnelle comme « adjuvants au traitement du Covid-19 », alors que la vaccination contre la pandémie bat son plein dans le pays.

Le Cameroun s’associe avec la pharmacopée traditionnelle dans sa lutte contre le Covid-19. Les autorités sanitaires viennent d’approuver cinq produits locaux dans le traitement de la pandémie. Il s’agit du Corocur du cardiologue Dr Euloge Yiagnigni Mfopou, d’Adsak Covid et Elixir Covid de l’archevêque métropolitain de Douala, Mgr Samuel Kleda, le Soudicov Plus de l’Imam Modibo Soudi-Rey et le Palubek’s de Christelle Bekono.

Leur homologation a été rendue officielle ce lundi par le ministère de la santé publique (Minsanté). Ces produits sont considérés comme des « adjuvants au traitement du Covid-19 », selon le Minsanté, c’est à dire, des solutions qui s’ajoutent au protocole de traitement appliqué qui est l’association azythromicyne-chloroquine.

Administrés aux patients au tout début de la crise, ces médicaments avaient ensuite été interdits par l’Etat central qui a confié les produits à la commission nationale du médicament pour vérifier leur efficacité et leur toxicité avant leur validation.

Leur autorisation de mise sur le marché intervient au moment où la vaccination contre la pandémie bat son plein. Selon les dernières statistiques communiquées par le Minsanté la semaine dernière, près de 310.000 personnes ont été vaccinées dont 254.000 ont reçu leur première dose et 56.000, la 2e dose lors de la campagne intensive de vaccination entre le 7 et 17 juillet 2021.