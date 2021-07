Bénin: Patrice Talon, à l’ouverture ce samedi du séminaire sur la stratégie de développement de l’enseignement supérieur

Le chef d’Etat béninois, Patrice Talon, était ce samedi à l’ouverture du séminaire national sur la stratégie de développement de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation, qui s’est déroulé à Novotel Hôtel de Cotonou.

A ce séminaire qui se penche sur l’avenir de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, le président de la République, qui a honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture, a exhorté les acteurs du secteur à plus d’efforts et d’abnégation, car, selon lui, ceux qui travaillent dans des conditions meilleures dans le reste du monde ont hérité aujourd’hui de pays construits.

« Le présent conclave participe à cette volonté du gouvernement d’opérer des choix inclusifs qui associent l’ensemble des acteurs pertinents, tant les bénéfices à récolter sont plus importants si nous pouvons faire preuve de courage », a fait savoir le président de la république dans son mot introductif.

Pour sa part, Madame Eléonore Ladekan Yayi, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a fait savoir que la recherche et l’innovation constituent un levier important du développement dans un pays.

Ont répondu à ce rendez-vous du savoir, des universitaires, des experts et des chercheurs. Ils sont invités à repenser l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation afin qu’ils s’adaptent aux besoins actuels et accompagnent le développement.