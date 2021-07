Bénin: des bouteilles de fluides frigorigènes saisies suite à un contrôle inopiné

A l’issue d’une opération conjointe menée le lundi 5 Juillet 2021 à Porto Novo par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable et celui du Commerce, plus d’une dizaine de bonbonnes chargées de gaz pour réfrigération ou climatisation ont été saisies.

Cette opération inopinée menée dans la capitale politique du pays vise à contrôler les agréments et la qualité des gaz mis en vente dans les boutiques de commercialisation des fluides frigorigènes.

Les tenanciers des boutiques épinglées ne disposent pas d’agrément pour importer et commercialiser les fluides frigorigènes qu’ils mettent sur le marché.

Exerçant dans l’illégalité, ils s’approvisionnent depuis le Nigéria. La qualité des gaz qu’ils mettent sur le marché ne répond pas aux normes et nuit par conséquent aux populations.

Ils sont par ailleurs dans une concurrence déloyale avec les cinq sociétés importatrices qui ont été régulièrement agrées au Bénin.

Selon le Point focal suppléant Ozone du ministre en charge du Cadre de vie, Bonaventure Belly Gangbè Kpogodo, ces fluides réfrigérants de qualité douteuse ont des conséquences néfastes sur les véhicules, les frigidaires, les réfrigérateurs et autres appareils et équipements utilisant de telles substances.

Des amendes pour les boutiques épinglées

Au cours de ce contrôle inopiné, plusieurs bouteilles de gaz ont été saisies. Les tenanciers des boutiques qui ont mis en vente ces bouteilles de mauvaise qualité ont été amendés. Les bonbonnes saisies seront transmises au ministère du Cadre de vie pour destruction.

Il faut rappeler que le secteur des gaz réfrigérants est organisé par l’arrêté interministériel n°0064/Mehu/Micpme/Maep/Dcisgm/Dge/Sa du 3 novembre 2011, portant règlementation de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des hydrochrolofluoro carbones (Hcfc), hydrofluorocarbones (Hfc) et autres réfrigérants et des appareils et équipements utilisant de telles substances en lien avec le Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone.

Cet arrêté interministériel fait obligation, en son article 3, de l’obtention d’un agrément auprès du ministère chargé du Cadre de vie, avant d’importer des réfrigérants au Bénin.

Cet agrément est délivré sur avis favorable du Comité national Ozone.