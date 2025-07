1ère AG de la LNB: « Demain sera meilleur », dixit Gaston ZOSSOU

- Publicité-

Huit (08) mois après son introduction à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la Loterie Nationale du Bénin (LNB) a organisé sa toute première Assemblée Générale Mixte. C’était ce lundi 30 juin 2025 à la salle bleue du Palais des congrès de Cotonou. D’importantes résolutions ont été prises au cours de cette rencontre pour le grand bonheur des plus de huit mille (8000) actionnaires de la société

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment l’article 529 de l’acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), la Loterie Nationale du Bénin (LNB) a organisé ce lundi 30 juin 2025 sa toute première Assemblée Générale Mixte (AGM). Deux activités en une : une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) suivi d’une Assemblée Générale Ordinaire. (AGO).

Et pour l’occasion, la salle bleue du Palais des congrès de Cotonou était pleine à craquer. Elle ne pouvait pas contenir le flot des actionnaires très motivés pour participer à l’AGM et désireux d’en apprendre davantage sur les performances de la société dans laquelle ils ont massivement investi.

Cette AGM a été marquée par plusieurs temps forts à savoir la constitution du bureau devant diriger la séance. Ce bureau a été présidé de main de maître par la Présidente du Conseil d’administration Mme Sarah Kpenou. S’en est suivie la vérification du quorum puis la tenue de l’AGE et de l’AGO, le tout ponctué par une série de questions réponses.

Une nouvelle forme juridique

l’Assemblée Générale Mixte a permis de constater l’entrée au capital de la LNB de nouveaux actionnaires alors qu’il y seulement moins d’un an, l’État Béninois était le seul actionnaire de l’entreprise et le Conseil des Ministres était le principal organe décisionnel. Ce constat implique la transformation de la société d’une Société Anonyme (SA) Unipersonnelle en une SA pluripersonnelle.

Prenant acte de la Nouvelle forme juridique prise par l’entreprise suite à son introduction en bourse, les propriétaires de la LNB ont décidé de faire passer le nombre des membres du conseil d’administration de 5 à 9. Les quatre nouveaux membres rejoignant le conseil d’administration ont été sélectionnés sur la base de critères précis, notamment: avoir souscrit à au moins dix pour cent (10%) du capital de la LNB lors de l’Offre Public de Vente (OPV) et pour assurer la représentation des actionnaires minoritaires à travers la personne physique ayant réalisé la plus forte souscription à cette opération.

Une poule aux oeufs d’or

La LNB est l’une des entreprises les plus performantes du Bénin actuellement. Et le Directeur Général, Gaston ZOSSOU, l’a encore confirmé aux tous nouveaux actionnaires de l’entreprise. A l’en croire, de 2016 à aujourd’hui le chiffre d’affaires de la société a été pratiquement multiplié par 100, passant de moins d’un milliard (environ 600 millions) à plus de 100 milliards.

Rassurant donc les actionnaires qui ont encore une once de doute, il a déclaré : « demain sera meilleur », dissipant au passage à travers des explications pointues, détaillées et somme toute convaincante toutes les inquiétudes.

Et la LNB n’a pas encore fini de faire des heureux. Telle une poule aux oeufs d’or, on aurait dit qu’elle n’a été créée que pour distribuer le bonheur autour d’elle. Avec elle, sans l’ombre d’un doute, la prospérité est vraiment partagée. Pour preuve, la Présidente du Conseil d’Administration, Mme Sarah Kpenou a officiellement annoncé que 80% du résultat net de la société sera distribué aux actionnaires à travers un dividende de 290FCFA brut par action. Ainsi sur un résultat net de plus de 7 milliard, un peu plus de 5 Milliards seront affectés pour le paiement des dividendes aux actionnaires au plus tard en septembre