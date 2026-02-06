Yannick Noah : sa fille retrouvée inanimée dans l’eau a bien failli y passer

Yannick Noah, figure du tennis français devenue chanteur et personnalité médiatique, a évoqué publiquement un épisode familial traumatisant : sa fille aînée, Yelena Noah, a été retrouvée inanimée dans un bain à remous alors qu’elle n’était qu’une toute petite fille, un accident qui a failli lui coûter la vie et qui a marqué la famille.

Souvent présenté pour ses succès sportifs et sa carrière artistique, Yannick Noah a également partagé des aspects intimes de sa vie familiale. Né en 1960, il est père de six enfants issus de plusieurs relations et n’hésite pas à revenir sur des événements personnels quand ils ont eu un impact fort sur sa famille. Le témoignage qu’il a livré à nos confrères de Gala en 2010 au sujet de l’accident de sa fille Yelena illustre l’ampleur de ce drame domestique et la réaction immédiate des proches.

La famille Noah est composée d’enfants nés de différentes unions : de son mariage avec Cécilia Rodhe, ancienne Miss Suède, sont nés Joakim Noah, né le 25 février 1985 et devenu joueur professionnel de basket en NBA, et Yelena Noah, aujourd’hui mannequin et créatrice de bijoux. De sa relation avec le mannequin Heather Stewart-Whyte sont nées Eleejah Noah (mars 1996) et Jenaye Noah (23 octobre 1997), tandis qu’avec la productrice Isabelle Camus il a eu un fils, Joalukas Noah, né en 2004. En octobre 2024, Yannick Noah est devenu père pour la sixième fois avec la naissance de Keelaani Noah, fruit de sa relation avec sa compagne Malika.

Le récit de l’accident et les gestes qui ont sauvé Yelena

Dans l’entretien de 2010, Yannick Noah a relaté les circonstances de l’accident : alors que Yelena faisait ses premiers pas, elle aurait traversé la cuisine pour entrer dans la serre et serait tombée dans le bain à remous. Dans ses propos rapportés par Gala, il explique : « Les premiers pas qu’elle a fait dans sa vie, c’est pour traverser la cuisine que vous voyez là, entrer dans la serre et tomber dans le Bain à remous. Joakim, qui à l’époque avait deux ans et parlait à peine, avait couru chercher leur maman. »

Selon le récit, Cécilia a retrouvé Yelena dans l’eau, immobile. « Cécilia avait retrouvé Yelena dans l’eau, inanimée. C’est elle qui l’a sortie, lui a fait du bouche à bouche », rapporte Yannick Noah. La mère de l’enfant a procédé aux premiers gestes de réanimation, avant l’intervention des services d’urgence et le transport à l’hôpital.

Yannick Noah a raconté l’angoisse du moment au téléphone : « Quand elle m’a téléphoné, tout ce qu’elle parvenait à dire, c’était : ‘Yelena était morte, Yelena était morte' ». Les détails communiqués par le tennisman soulignent le rôle décisif de l’intervention immédiate des proches pour ranimer l’enfant et permettre son transport médicalisé.