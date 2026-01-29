USM Alger résilie le contrat de Khaled Bousseliou

USM Alger a annoncé la résiliation à l’amiable du contrat de l’attaquant Khaled Bousseliou, mettant un terme à un passage de trois saisons et demie au sein du club. La décision, actée après une réunion entre le joueur et le directeur général sportif, intervient alors que l’ailier de 28 ans laisse derrière lui un bilan comprenant 75 rencontres officielles et sept buts, ainsi que une série de trophées remportés avec l’équipe première.

La rupture contractuelle a été communiquée par le club après un entretien entre Bousseliou et la direction sportive, selon le communiqué relayé par les sources du club. Il s’agit d’une séparation convenue entre les deux parties, sans indication de dispositions supplémentaires communiquées publiquement par l’USM Alger. Ce départ clôt un cycle sportif durant lequel le joueur a évolué sous les couleurs rouge et noir du club.

Arrivé avec l’objectif de s’imposer durablement dans l’effectif professionnel, Khaled Bousseliou a connu plusieurs phases au sein de l’équipe première. Son temps de jeu et ses apparitions sont consignés dans les statistiques officielles du club : 75 matches disputés et sept réalisations au compteur, chiffres utilisés pour synthétiser son apport chiffré durant son engagement avec l’USMA.

Palmarès et apport chiffré pendant la période usmiste

Durant ses trois saisons et demie à l’USM Alger, Bousseliou a participé aux campagnes qui ont abouti à trois sacres majeurs inscrits au palmarès du club. Il a figuré parmi les effectifs ayant remporté la Coupe de la Confédération africaine, la Supercoupe d’Afrique et la Coupe d’Algérie, titres mentionnés comme les repères significatifs de son passage au club. Ces trophées correspondent aux succès collectifs de l’USM Alger sur les scènes nationale et continentale au cours de la période couverte par son contrat.

Les chiffres relatifs à sa participation — 75 rencontres officielles — incluent ses apparitions sous le maillot de l’équipe première, sans distinction publique fournie entre compétitions nationales et continentales dans le communiqué initial. De même, le total de sept buts est présenté comme l’agrégat de ses réalisations durant ses trois saisons et demie au club, sans ventilation match par match ou compétition par compétition dans les informations diffusées.

Le communiqué fait état d’un parcours marqué par des « phases » diverses sous les couleurs du club, sans plus de précisions sur la nature exacte de ces périodes ni sur d’éventuels éléments ayant conduit à la résiliation à l’amiable. L’information publiée rappelle le profil du joueur : attaquant algérien âgé de 28 ans, engagé avec l’USM Alger pour contribuer à l’ossature offensive du club pendant la durée de son contrat.