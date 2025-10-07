UNESCO : l’Égyptien Khaled el-Enany prend la tête de l’organisation

L’Égyptien Khaled el-Enany, 54 ans, a été élu lundi 6 octobre 2025 directeur général de l’Unesco, succédant à la Française Audrey Azoulay, en poste depuis 2017. Ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, il devient ainsi le premier Égyptien à prendre la tête de l’organisation onusienne chargée de l’éducation, de la science et de la culture.

Sa candidature a été largement soutenue par le Conseil exécutif, obtenant 55 voix contre 2 pour son adversaire congolais Firmin Edouard Matoko. Son élection doit encore être formellement validée en novembre par la Conférence générale des États membres, avant son entrée en fonctions prévue à la mi-novembre.

Spécialiste reconnu de l’égyptologie, Khaled el-Enany s’est imposé au fil des années comme une figure centrale de la préservation et de la promotion du patrimoine culturel. Professeur d’université et chercheur, il a dirigé plusieurs missions archéologiques et contribué au rayonnement international du patrimoine pharaonique à travers des expositions majeures.

À la tête du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités entre 2019 et 2022, il a mené d’importants projets, dont l’inauguration du Grand Musée égyptien du Caire, et a joué un rôle clé dans la relance du secteur touristique. Son parcours diplomatique et son expérience en gestion du patrimoine sont considérés comme des atouts majeurs pour diriger l’Unesco.

Son mandat s’ouvre dans un contexte marqué par des défis de taille : défense de la liberté académique, protection du patrimoine mondial menacé, adaptation des systèmes éducatifs aux mutations technologiques et promotion du multilinguisme.