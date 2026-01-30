Un international marocain rejoint un club italien

Le club italien de Lecce devrait prochainement officialiser le transfert du milieu de terrain marocain Youssef Maleh vers l’US Cremonese, selon des informations relayées par Football Italia : il s’agirait d’un prêt assorti d’une option d’achat, qui deviendrait une obligation en cas de maintien de Cremonese en Serie A.

Les sources citées indiquent que Lecce a accepté la formule du prêt en faveur de Cremonese, avec une clause prévoyant la possibilité pour le club récipiendaire d’acquérir définitivement le joueur à l’issue de la saison. Cette clause d’achat, d’abord présentée comme option, serait conditionnée et se transformerait en obligation si le maintien de Cremonese en championnat italien est assuré.

Youssef Maleh, milieu de terrain âgé de 27 ans et international marocain, était déjà passé par une période de prêt à Empoli en 2023. De retour à Lecce lors du dernier mercato estival, il a pris part à neuf rencontres de Serie A au cours de la saison en cours, selon les mêmes sources.

Modalités du transfert et éléments de carrière

Les informations disponibles précisent que l’opération entre Lecce et Cremonese se présente sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Football Italia rapporte que Lecce a donné son accord pour ce montage contractuel et que la transformation de l’option en obligation dépendra des résultats sportifs de Cremonese en Serie A à la fin de la saison.

Le joueur concerné, Youssef Maleh, est identifié comme un milieu de terrain marocain âgé de 27 ans. Sa trajectoire récente comprend un prêt à Empoli en 2023, avant un retour au club de Lecce à l’ouverture de la saison actuelle. Durant cette période de retour à Lecce, Maleh a enregistré neuf apparitions en championnat, chiffre rendu public par les mêmes sources.

Les clubs impliqués dans l’opération sont l’US Lecce, club actuellement détenteur du contrat du joueur, et l’US Cremonese, club qui devrait accueillir Maleh sous la forme d’un prêt. L’option d’achat figurant dans le contrat est conçue pour être activée en fin de saison, sauf si la condition liée au maintien de Cremonese en Serie A est remplie, auquel cas elle deviendra une obligation d’achat.

Les précisions publiées par Football Italia constituent la source unique des éléments communiqués sur ce transfert à ce stade : accord de principe de Lecce pour un prêt, existence d’une option d’achat convertible en obligation liée au maintien, retour de Maleh à Lecce cet été, prêt antérieur à Empoli en 2023 et total de neuf apparitions en Serie A cette saison.