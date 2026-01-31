L’attaquant international algérien Mohammed Amoura, joueur du VfL Wolfsbourg, a été déclaré absent pour le match perdu 1-0 contre le 1. FC Köln, une décision annoncée samedi par le club qui évoque « pour des raisons disciplinaires ». Les motifs précis de cette mesure n’ont pas été précisés par Wolfsbourg. Amoura, arrivé au club en 2024 en provenance de l’Union Saint-Gilloise, est le meilleur buteur de son équipe cette saison avec sept réalisations, et son transfert avait coûté près de 18 millions d’euros.

Dans un communiqué rendu public samedi, le club a indiqué qu’Amoura ne figurait pas dans le groupe retenu pour la rencontre face au 1. FC Köln et a invoqué des raisons disciplinaires pour justifier son absence. Le club n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur la nature de l’infraction ni sur d’éventuelles sanctions complémentaires.

Le match en question s’est soldé par une défaite 1-0 pour Wolfsbourg. Le club a confirmé l’absence de son attaquant sans détailler les circonstances ayant conduit à cette décision ni la durée prévue de son indisponibilité.

Parcours récent et éléments financiers

Mohammed Amoura a rejoint Wolfsbourg en 2024 après son passage à l’Union Saint-Gilloise. Le transfert entre les deux clubs avait été réalisé pour un montant proche de 18 millions d’euros, somme mentionnée dans les informations de transfert disponibles lors de son départ du club belge.

Depuis son arrivée à Wolfsbourg, Amoura s’est affirmé comme un élément offensif de l’effectif et figure cette saison comme le meilleur buteur du club avec sept buts inscrits. Ces statistiques de buteur ont été citées par le club dans les éléments communiqués au sujet de son statut au sein de l’équipe.

Le communiqué du club publié samedi est resté l’unique source officielle relative à son absence pour la rencontre contre le 1. FC Köln. Aucune autre précision n’a été apportée par Wolfsbourg au moment de l’annonce, et aucune déclaration publique supplémentaire de la part du joueur ou de son entourage n’a été mentionnée dans le document diffusé par le club.

Le club a confirmé la composition de son groupe pour la rencontre sans la présence d’Amoura et a maintenu l’information selon laquelle l’absence relevait de motifs disciplinaires. Les éléments disponibles indiquent que la décision a été prise avant le coup d’envoi du match qui s’est soldé par une victoire 1-0 du 1. FC Köln.

