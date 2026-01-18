Ukraine: après une attaque de Kiev, 200 000 foyers privés d’électricité en zone occupée par Moscou

Plus de 200 000 foyers se retrouvent privés d’électricité dans des zones du sud de l’Ukraine actuellement occupées par les forces russes, à la suite d’une attaque attribuée par les autorités locales à l’armée ukrainienne, ont annoncé dimanche 18 janvier les responsables installés par Moscou.

L’annonce des autorités locales et l’ampleur de la panne

Sur sa chaîne Telegram, Evgueni Balitski — présenté par les autorités russes comme le gouverneur des territoires occupés de la région de Zaporijjia — a indiqué que «à la suite d’une attaque ennemie contre les infrastructures énergétiques de la région, une grande partie de la région de Zaporijjia a été privée d’électricité».

Selon ce bilan communiqué par M. Balitski, ce sont 213 000 abonnés et 386 localités qui sont touchés par la coupure d’électricité. L’annonce ne précisait pas immédiatement la nature exacte des installations endommagées ni l’étendue des dégâts matériels aux réseaux de transport et de distribution d’énergie.

Le communiqué a été diffusé par les autorités mises en place par Moscou dans les territoires occupés, qui assurent la gestion locale et fournissent régulièrement des comptes rendus sur la situation sécuritaire et civile dans ces zones.

Conséquences opérationnelles et contexte régional

Les autorités locales ont évoqué une interruption massive de la fourniture électrique, sans toutefois donner de calendrier précis pour une éventuelle remise en service. Dans ce type de situation hivernale, les coupures d’électricité peuvent affecter les services essentiels — éclairage, systèmes de chauffage, approvisionnement en eau et hôpitaux — en fonction de la durée et de la gravité des dommages aux infrastructures.

La région de Zaporijjia, située dans le sud de l’Ukraine, est depuis le début du conflit un secteur stratégique, traversé par des lignes de front et abritant des infrastructures civiles et industrielles importantes. Les attaques ciblant les réseaux électriques y ont déjà été rapportées à plusieurs reprises par différentes parties au conflit, entraînant des coupures d’électricité à grande échelle dans le passé.

À la date de l’annonce, aucune confirmation indépendante des dégâts ni de l’ampleur exacte des perturbations n’était disponible depuis des sources non alignées. De même, aucun commentaire immédiat de la part des autorités ukrainiennes n’avait été rendu public concernant cette attaque spécifique.

Pour la population civile des zones occupées, la coupure d’électricité représente une contrainte supplémentaire dans un contexte de conflit prolongé, où l’accès aux services de base est souvent altéré. Les acteurs humanitaires et les services municipaux, lorsqu’ils sont en capacité d’intervenir, doivent souvent composer avec des ressources limitées et des difficultés d’accès.

Les informations publiées par les autorités de Zaporijjia seront susceptibles d’être complétées ou actualisées dans les heures et jours à venir, au fur et à mesure que des inspections des infrastructures et des réparations éventuelles seront engagées.