UFC: Conor McGregor suspendu 18 mois pour violation de la politique antidopage

Conor McGregor, star de l’UFC, a accepté une suspension de 18 mois pour violation de la politique antidopage. Malgré cette sanction, le combattant irlandais sera éligible pour participer à un combat exceptionnel à la Maison Blanche le 14 juin, jour du 80e anniversaire de Donald Trump.

Le combattant irlandais Conor McGregor a accepté une suspension de 18 mois pour avoir enfreint la politique antidopage de l’UFC. Dans un communiqué publié ce mardi, l’organisation a précisé que McGregor avait manqué trois tentatives de collecte d’échantillons biologiques sur une période de 12 mois en 2024. L’UFC a également expliqué que la sanction habituelle de 24 mois avait été réduite en raison de la coopération de McGregor avec l’enquête du CSAD.

Son interdiction, qui débute le 20 septembre 2024, prendra fin le 20 mars 2026. Cela permettra à l’Irlandais d’être éligible pour combattre lors de l’événement exceptionnel organisé à la Maison Blanche le 14 juin. La semaine dernière, Donald Trump a confirmé que ce combat UFC se tiendra le jour de son 80e anniversaire.