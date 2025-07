UA: Evariste Ndayishimiye nommé envoyé spécial pour le Sahel

L’Union africaine (UA) a annoncé, dans un communiqué publié le jeudi 18 juillet 2025, la nomination du président burundais Evariste Ndayishimiye au poste d’envoyé spécial pour le Sahel.

Cette désignation intervient alors que la région fait face à une dégradation persistante de la situation sécuritaire et humanitaire.

Ancien chef d’État, Evariste Ndayishimiye est présenté par l’organisation continentale comme un défenseur du panafricanisme et un acteur engagé dans l’intégration régionale. Fort de son expérience politique et de ses compétences diplomatiques, il aura pour mission de coordonner les efforts de stabilisation du Sahel, en étroite collaboration avec les États membres de l’UA, les organisations sous-régionales et les partenaires internationaux.

Le Sahel, qui englobe notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est en proie à de multiples crises : insécurité liée à l’activisme de groupes armés djihadistes, conflits intercommunautaires, déplacements massifs de populations, pauvreté endémique et effets du changement climatique. Ces défis, aggravés par des défaillances institutionnelles, ont entraîné une détérioration progressive du tissu socio-économique et politique de la région.

À son nouveau poste, Evariste Ndayishimiye devra promouvoir un dialogue politique inclusif, renforcer la coopération sécuritaire régionale et mobiliser les ressources nécessaires à la réponse humanitaire. L’UA espère que son leadership contribuera à impulser une dynamique nouvelle dans la recherche de solutions durables pour le Sahel.