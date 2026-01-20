Turquie : le PKK jure de ne pas abandonner les Kurdes syriens

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a réaffirmé, mardi 20 janvier, son engagement envers les Kurdes de Syrie face à la montée des tensions sur le terrain, a rapporté l’agence de presse proche du mouvement ANF, relayée par l’AFP. Dans une allocution destinée aux populations kurdes syriennes, un haut responsable du mouvement a assuré que le PKK ne les «abandonnerait jamais», promettant de rester aux côtés de ces communautés «quel qu’en soit le prix».

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Déclaration et promesse de soutien

Murat Karayilan, figure dirigeante du PKK, a pris la parole dans un message diffusé par l’ANF, média proche du mouvement. Il a exprimé la détermination du PKK et du peuple kurde «à entreprendre toutes les actions nécessaires» pour venir en aide aux Kurdes de Syrie confrontés à une offensive des forces gouvernementales syriennes. Selon le communiqué, cette promesse s’inscrit dans un cadre de solidarité ethno-politique et militaire entre les différentes composantes kurdes de la région.

L’ANF, qui relaie régulièrement la parole du mouvement, a précisé que la prise de position visait à rassurer des populations inquiètes par l’évolution du conflit syrien. L’AFP, qui a repris le message, a souligné la fermeté de l’engagement prononcé par le dirigeant kurde et le caractère solennel de son appel à l’unité et à la résistance face aux opérations militaires en cours.

Contexte régional et acteurs impliqués

Le PKK, créé dans les années 1970 et dirigé historiquement par Abdullah Öcalan, est un acteur central du mouvement kurde. Il est considéré comme organisation armée par la Turquie, mais aussi par plusieurs pays et institutions internationales. Le mouvement entretient des liens étroits avec des formations kurdes actives en Syrie, où des structures politiques et militaires kurdes ont pris de l’importance depuis le déclenchement du conflit en 2011.

Les Kurdes de Syrie contrôlent depuis plusieurs années des zones dans le nord et l’est du pays, où des autorités locales se sont mises en place sous l’appellation d’administration autonome. L’intervention récente de l’armée syrienne dans certaines de ces régions a ravivé les tensions et suscité des craintes de déplacements de population et de recompositions du contrôle territorial. La déclaration du PKK intervient ainsi dans un contexte de réalignements et d’incertitudes sur la scène syrienne.

Sur le plan international, la situation est suivie de près : acteurs étatiques régionaux et puissances extérieures disposent d’intérêts divergents en Syrie, ce qui complexifie toute évolution politique ou militaire. Les appels à la solidarité kurde s’inscrivent donc dans un panorama où alliances et rivalités façonnent les décisions sur le terrain.

Du point de vue africain, les administrations et diasporas du continent observent ces développements pour leurs conséquences possibles sur les relations diplomatiques, les flux migratoires et la coopération sécuritaire entre pays africains et partenaires extérieurs, notamment la Turquie, la Russie ou les États impliqués au Moyen-Orient. La situation syrienne reste ainsi un élément de préoccupation pour les observateurs internationaux et régionaux.

Les prochains jours devraient être cruciaux pour mesurer l’ampleur de l’escalade et les réponses politiques et humanitaires qui en découleront pour les populations kurdes syriennes.