Trump décrète la protection des revenus pétroliers vénézuéliens détenus aux États-Unis

Donald Trump a signé, vendredi 9 janvier, un décret d’urgence visant à placer sous protection spéciale les avoirs vénézuéliens — notamment les revenus pétroliers — détenus sur le territoire américain, afin d’empêcher leur saisie par des tribunaux ou des créanciers. La Maison Blanche a indiqué dans une fiche d’information accompagnant le texte que cette mesure vise à « promouvoir les objectifs de la politique étrangère des États-Unis ».

