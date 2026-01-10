Trump décrète la protection des revenus pétroliers vénézuéliens détenus aux États-Unis
Donald Trump a signé, vendredi 9 janvier, un décret d’urgence visant à placer sous protection spéciale les avoirs vénézuéliens — notamment les revenus pétroliers — détenus sur le territoire américain, afin d’empêcher leur saisie par des tribunaux ou des créanciers. La Maison Blanche a indiqué dans une fiche d’information accompagnant le texte que cette mesure vise à « promouvoir les objectifs de la politique étrangère des États-Unis ».
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires