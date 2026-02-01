Transfert football : l’Atlético Madrid n’a pas officialisé l’ailier nigérian Ademola Lookman

Selon Sky Italie, Ademola Lookman est sur le point de rejoindre l’Atlético de Madrid : un accord de principe aurait été trouvé entre l’Atalanta Bergame et le club madrilène, et l’officialisation de la transaction ne devrait plus tarder, la seule formalité restante étant la visite médicale du joueur.

La transaction marque la fin du séjour de Lookman à Bergame. Les deux clubs se seraient entendus sur les modalités financières et un accord de principe a été formalisé, ouvrant la voie au transfert vers l’Atlético de Madrid.

Le montant de l’opération, tel que relayé par Sky Italie, s’élèverait à 30 millions de livres sterling, soit environ 35 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des bonus évalués à 4,3 millions de livres sterling (environ 5 millions d’euros).

Éléments financiers et étapes restantes

Les sources citent une structure de paiement comprenant une somme fixe et des compléments sous forme de bonus. Le montant principal annoncé — 30 millions de livres sterling — correspond à la contrepartie immédiate entre les deux clubs, tandis que les 4,3 millions de livres sterling sont présentés comme des bonus susceptibles d’être versés selon des conditions contractuelles non précisées par Sky Italie.

Selon les informations disponibles, la finalisation du transfert dépend uniquement de la réalisation de la visite médicale du joueur. Une fois cette formalité accomplie, l’Atlético de Madrid et l’Atalanta pourraient procéder à l’annonce officielle et au dépôt des documents administratifs nécessaires pour enregistrer le transfert.

Sky Italie indique que l’officialisation « ne devrait plus tarder », formulation reprise par plusieurs médias. Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur la date exacte de la visite médicale, la durée du contrat proposé par l’Atlético ni sur d’éventuelles clauses particulières qui pourraient figurer dans l’accord.

Par ailleurs, il est mentionné que Lookman avait également été la cible d’intérêt de Fenerbahçe, club turc. L’information souligne que d’autres clubs s’étaient positionnés pour obtenir la signature du joueur avant l’accord avec l’Atlético de Madrid.