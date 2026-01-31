Transfert football : Albert Grönbaek rejoint Hambourg SV

Le SV Hambourg a officialisé, ce samedi, l’arrivée en prêt d’Albert Grönbaek, attaquant international danois de 24 ans, en provenance du Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison. Le joueur rejoint les Red Shorts comme troisième renfort du mercato hivernal après Damion Downs et Sander Tangvik, et portera le numéro 23.

Le transfert a été annoncé par le club allemand qui précise que Grönbaek arrive pour densifier l’attaque du HSV. Formé au Danemark puis passé par plusieurs clubs européens, le joueur retrouvait récemment la Serie A avec le Genoa CFC après son transfert au Stade Rennais l’été 2024.

Dans le communiqué du club, Eric Huwer, membre du conseil d’administration du HSV, a salué l’opération de recrutement : « Avec Albert, nous accueillons un joueur d’expérience internationale capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs. Claus et son équipe ont trouvé une solution ingénieuse pour renforcer notre attaque durant ce mercato hivernal difficile. » Il a ajouté qu’Albert s’était rapidement engagé envers le HSV et que sa proximité avec sa ville natale ainsi que sa maîtrise de l’allemand faciliteraient son intégration.

Un renfort offensif polyvalent pour le HSV

Le directeur sportif Claus Costa a souligné le profil polyvalent du Danois, indiquant que Grönbaek évolue principalement en milieu offensif mais peut aussi occuper les demi-espaces et le côté gauche. Costa a également décrit le joueur comme « créatif », doté « d’une grande qualité technique », d’un « excellent sens du but » et d’« une grande implication défensive », ajoutant que le club souhaitait l’accompagner pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

Du côté du joueur, Albert Grönbaek a exprimé sa satisfaction après l’officialisation du prêt : « Le HSV est un club immense et les supporters sont incroyables. Je suis ravi de ce transfert. C’est une excellente opportunité pour moi. »

Albert Grönbaek Erlykke est né le 23 mai 2001 à Risskov. Il a été formé au sein de l’Aarhus GF avant d’évoluer au FK Bodø/Glimt puis de rejoindre le Stade Rennais à l’été 2024. Avec le club breton, il a disputé 18 rencontres pour deux buts et une passe décisive avant d’être prêté successivement à Southampton puis au Genoa, où son temps de jeu a été pertubé par des blessures.

International danois depuis septembre 2024, Albert Grönbaek totalise huit sélections et un but avec la sélection nationale.