Tournoi UFOA B U17 2025: le Nigeria prévient déjà le Burkina Faso

Après la large victoire des Golden Eaglets contre le Bénin (4-1), le sélectionneur nigérian Manu Garba a assuré que son équipe monterait en puissance lors de son prochain duel face au Burkina Faso, samedi à Yamoussoukro.

Les Golden Eaglets ont frappé fort d’entrée. Mercredi, les jeunes Nigérians se sont imposés 4-1 face au Bénin, validant ainsi leur billet pour les demi-finales du tournoi UFOA B U17 2025. Mais pour Manu Garba, le travail ne fait que commencer.

« Nous verrons une meilleure équipe nigériane au fur et à mesure que le tournoi progresse », a affirmé le sélectionneur après la rencontre. Conscient que son groupe, formé il y a seulement un mois, dispute ses premières expériences internationales, Garba veut croire à une montée en puissance progressive.

Samedi à Yamoussoukro, les Eaglets affronteront le Burkina Faso avec l’ambition de s’emparer de la première place du groupe B. L’enjeu est de taille : seules les deux meilleures nations de la compétition décrocheront leur billet pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 2026.