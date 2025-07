Tournée politique à Cotonou: les Démocrates au cœur des 13 arrondissements

- Publicité-

Le Parti Les Démocrates a achevé, ce dimanche 29 juin 2025, une vaste tournée politique qui l’a conduit dans l’ensemble des 13 arrondissements de Cotonou. Programmée sur deux week-ends successifs – 21-22 juin et 28-29 juin – cette descente sur le terrain, réclamée de longue date par les populations, a tenu toutes ses promesses.

Accompagnés des députés du groupe parlementaire, les cadres du parti ont répondu présent dans chaque arrondissement, sans distinction de circonscription. Cette mobilisation transversale a permis de renforcer la proximité entre les élus et leurs mandants, dans un climat d’écoute, d’échange et de vérité.

Un dialogue franc sur les sujets sensibles

Loin d’une tournée de courtoisie, cette opération a été l’occasion d’aborder frontalement les questions d’actualité qui agitent la vie politique nationale. Parmi les sujets largement débattus figurent : la proposition de loi d’amnistie ; les interpellations du gouvernement par le groupe parlementaire ; la révision constitutionnelle et la posture ferme des Démocrates ; la situation sociale et économique du pays.

Les élus ont apporté des éclaircissements directs, parfois techniques, mais toujours accessibles, sur les positions et les engagements du parti.

Du 1er au 13ᵉ arrondissement, les populations ont répondu présentes, ouvrant leurs portes et leurs cœurs. Dans chaque localité, les mêmes revendications ont émergé : plus de transparence, plus de justice sociale, et le retour à un véritable débat démocratique.

Cette tournée a aussi permis de reconstruire un lien de confiance, érodé par l’absence de dialogue politique de proximité ces dernières années.

En route vers les élections générales

Plus qu’un simple exercice de terrain, cette tournée a été, pour le Parti Les Démocrates, une véritable démonstration de force politique. Les populations de Cotonou ont exprimé leur soutien ferme et ont promis un accompagnement sans faille pour les batailles électorales à venir.