Togo: pour une affaire de femme, il tue un homme, le brûle et le jette dans une citerne d’eau

La police nationale du Togo a annoncé ce dimanche, l’arrestation d’un présumé meurtrier. Le nommé Kossi a, selon les récits de la police, tué, brûlé et ligoté des pieds A. K. François, avant de le jeter dans une citerne d’eau.

Le 09 février 2022, le corps sans vie du nommé A. K. François a été découvert, brûlé et ligoté des pieds et bras joints, repêché d’une citerne d’eau à Gapé (P/Zio) dans le village de Djatikpo. Une enquête a immédiatement été ouverte par la police après ce constat.

Le principal suspect de ce crime, le nommé Kossi, a réussi à prendre la fuite en direction de la Côte d’Ivoire en passant par le Ghana. Mais grâce à la collaboration avec les services de police du Ghana, il a été interpellé et renvoyé au Togo.

Dans son audition, il a reconnu avoir donné la mort au nommé A. K. François qu’il soupçonnait d’entretenir des relations intimes avec son ex-femme. Il explique qu’ayant aperçu sa victime se rendre chez son ex-femme dans la nuit du 06 février 2022, il est allé s’apprêter, puis est revenu le croiser sur son chemin de retour. Il l’a alors provoqué et lui a assené des coups de matraque qui ont entraîné sa mort. Il a ensuite brûlé les habits de sa victime et ligoté son corps. Enfin, il l’a transporté et l’a jeté dans une citerne d’eau d’un moulin à Djatikpo.

Des témoignages recueillis, le sieur Kossi est présenté comme un individu violent et agressif. Il sera présenté au parquet pour répondre de ses actes.