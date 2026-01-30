Tirage au sort de la Ligue des Champions : procédure et diffusion TV

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions se tiendra vendredi 30 janvier 2026 à 11h00 GMT à Nyon (Suisse) : les équipes classées de la 9e à la 24e place entrent en phase à élimination directe pour tenter de rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.

Les rencontres de ces barrages opposeront les formations issues de la phase de groupes selon leur position finale au classement, avec un système de têtes de série et de confrontations prédéfinies. Les matchs aller et retour détermineront les équipes qualifiées pour le tour suivant.

La cérémonie du tirage sera diffusée par plusieurs diffuseurs internationaux, dont Canal+, Canal Live, beIN Sports, Sky Sports, New World TV, DAZN TV, SuperSport TV et la chaîne télévisée de l’UEFA.

Procédure, croisements possibles, affiches et calendrier

Conformément au règlement de la phase à élimination directe, les équipes classées entre la 9e et la 16e place seront désignées têtes de série pour le tirage des barrages et seront appariées avec des équipes classées entre la 17e et la 24e place. Les équipes têtes de série disputeront le match retour à domicile. Les adversaires potentiels sont déterminés en fonction des positions finales au classement et les confrontations possibles sont prédéfinies selon des plages de classement.

Les croisements détaillés prévoient que les équipes classées 9e ou 10e affronteront les équipes classées 23e ou 24e ; celles classées 11e ou 12e rencontreront les 21e ou 22e ; les 13e ou 14e seront opposées aux 19e ou 20e ; et les 15e ou 16e se mesureront aux 17e ou 18e. Il est possible que deux clubs de la même association nationale se retrouvent lors de ces barrages, sans restriction supplémentaire mentionnée.

Parmi les affiches envisagées selon les positions finales, les oppositions suivantes figurent parmi les possibilités communiquées : Bodo/Glimt ou Benfica contre Real Madrid ou Inter Milan pour la plage 23/24 vs 9/10 ; AS Monaco ou Qarabag contre PSG ou Newcastle pour la plage 21/22 vs 11/12 ; Bruges ou Galatasaray contre Juventus ou Atlético Madrid pour la plage 19/20 vs 13/14 ; et Dortmund ou Olympiakos contre Atalanta ou Leverkusen pour la plage 17/18 vs 15/16.

Le calendrier complet de la phase à élimination directe est établi comme suit : tirage des barrages le 30 janvier ; matches des barrages en matchs aller les 17 et 18 février et en matches retour les 24 et 25 février. Le tirage des huitièmes de finale, des quarts et des demi-finales est programmé le 27 février.

Les huitièmes de finale se joueront en matches aller les 10 et 11 mars et en matches retour les 17 et 18 mars. Les quarts de finale sont programmés en matches aller les 7 et 8 avril et en matches retour les 14 et 15 avril. Les demi-finales sont prévues les 28 et 29 avril pour les manches aller et les 5 et 6 pour les manches retours. La finale est fixée au 30 mai à Budapest.