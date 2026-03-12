Thierry Lhermitte et Coluche : ces folies qu’ils ont faites à deux

Thierry Lhermitte, figure majeure du cinéma français depuis les années 1970, évoque à la fois son parcours artistique et son rapport aux grands débats de société dans un entretien accordé à L’Express le lundi 9 mars 2026. Connu pour des succès populaires et des collaborations marquantes, l’acteur revient également sur ses liens personnels avec l’humoriste Coluche et sur l’évolution du climat public autour de l’humour et du discours politique.

Acteur de la bande du Splendid, Thierry Lhermitte a enchaîné depuis le début des années 70 des rôles dans des films devenus incontournables du cinéma français, parmi lesquels Les Valseuses, Attention les yeux !, Les Bronzés, Le père Noël est une ordure ou Les Ripoux. Sa carrière, marquée par la comédie mais aussi par des prises de parole publiques, l’a placé au cœur de la vie culturelle et médiatique française.

En plus de son activité d’acteur, Lhermitte s’intéresse aux questions sociétales contemporaines. Il s’est déclaré lecteur et admirateur de l’ouvrage de Maxime Sbaihi Balançoires vides : Le piège de la dénatalité et a rencontré l’économiste dans les colonnes de L’Express le 9 mars 2026 pour en discuter.

Thierry Lhermitte et Coluche : copains comme cochons

La relation entre Thierry Lhermitte et Michel Colucci — dit Coluche — remonte à l’époque où la troupe du Splendid cherchait un local. Les deux hommes se sont liés d’amitié, partageant humour et expériences. Lhermitte est allé plus loin dans ce lien, signant la préface du livre Coluche: Putain de mec ! (30 ans après, il nous manque), et évoquant publiquement la proximité de leur relation à plusieurs reprises.

Dans des interviews anciennes, notamment sur Europe 1, Lhermitte a raconté avoir vécu pendant un an chez Coluche, le qualifiant d’hôte généreux et d’ami influent. Il a décrit cette période comme festive et intense, soulignant l’implication de Coluche et de ses proches dans la création du théâtre baptisé « Vrai chic parisien », qui a également rapproché les deux univers artistiques.

Les confidences de Lhermitte sur cette époque incluent des souvenirs hauts en couleur de soirées régulières et d’entraide mutuelle : « C’était tous les soirs la fête », a-t-il déclaré en rappelant leur rencontre et l’aide apportée par Coluche à la troupe du Splendid.

Interrogé sur les transformations de la société depuis la disparition de Coluche, Thierry Lhermitte a exprimé une réflexion critique sur le climat actuel du débat public et sur les limites de l’humour. Il a estimé que les rapports sociaux et les tensions ont évolué, se montrant préoccupé par la manière dont certaines interventions sont perçues aujourd’hui. À ce sujet, il a affirmé : « Cela fait très longtemps qu’il est parti et la société a changé. Ce que l’on peut dire et ne pas dire, aussi. Il y a des tensions épouvantables qu’il n’y avait pas à l’époque. On ne peut plus dire grand-chose aujourd’hui et malheureusement, ceux qui ‘disent’ aujourd’hui ne sont pas les plus sympas. Ceux qui sont politiquement incorrects sont tout simplement des salopards. Ceux qui font les mêmes blagues aujourd’hui sont racistes, pour de vrai. Ce n’est pas l’humour qui est en cause, c’est que leur fond est épouvantable. »