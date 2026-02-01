Théo Magnin rejoint le Red Star en Ligue 2

Le Red Star a officialisé ce dimanche l’arrivée du latéral droit Théo Magnin, âgé de 22 ans, en provenance du Servette FC. Formé au club genevois, Magnin a signé son premier contrat professionnel en février 2021, a découvert la Super League en 2022 et totalise 61 rencontres avec le Servette, dont dix lors de la première partie de la saison en cours ; il figure également au palmarès avec la Coupe de Suisse remportée en 2024.

Cette signature intervient un jour après l’annonce, samedi, de l’arrivée de Balthazar Pierret (Leece) au Red Star. Le club audonien a rendu publique l’opération dimanche, sans communiquer d’autres éléments contractuels tels que la durée du bail ou les modalités financières du transfert.

International français chez les moins de 20 ans par le passé, Théo Magnin a poursuivi sa progression au sein de l’effectif de Servette avant de franchir le palier professionnel. Le latéral droit a été régulièrement aligné en championnat suisse depuis ses premières apparitions en Super League en 2022 et a participé à la campagne qui a conduit son ancien club au succès en Coupe de Suisse en 2024.

Un profil axé sur la disponibilité et la polyvalence sur le flanc droit

Dans son communiqué de présentation, le Red Star décrit Théo Magnin comme un joueur au profil tactiquement mature et capable de couvrir efficacement son couloir. Le club francilien met en avant sa disponibilité sur le plan défensif et offensif ainsi que la capacité démontrée au Servette de se montrer performant au plus haut niveau en Suisse.

Formé à Servette, Magnin a connu un développement régulier depuis son engagement professionnel à 19 ans en février 2021. Ses 61 matches disputés avec le club genevois constituent l’ensemble des apparitions officielles retenues dans le communiqué du Red Star, qui précise que dix de ces rencontres ont eu lieu lors de la première partie de la saison en cours.

La victoire en Coupe de Suisse en 2024 figure parmi les faits d’armes mentionnés à son sujet ; cette réussite collective s’ajoute aux expériences en championnat qui ont contribué à sa réputation de joueur capable d’évoluer en compétition nationale de haut niveau.

Le Red Star souligne que l’arrivée de Théo Magnin vise à renforcer le couloir droit de l’équipe. Le club insiste sur l’apport attendu en termes de dynamisme et de polyvalence, en précisant que le joueur pourra intervenir sur le flanc droit au service du projet sportif audonien.