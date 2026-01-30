Terem Moffi rejoint le FC Porto

Le FC Porto a officialisé le prêt de l’attaquant international nigérian Terem Moffi en provenance de l’OGC Nice, avec une option d’achat valable jusqu’à la fin de la saison. L’avant-centre de 22 ans rejoint le champion portugais sous la forme d’un prêt et portera le maillot bleu et blanc, arborant le numéro 29.

Durant son passage à Nice, Moffi a inscrit 20 buts au total, dont 11 selon le club sous la direction de Francesco Farioli, et a délivré six passes décisives en jouant aux côtés de Pablo Rosario. Sur l’exercice en cours, il compte trois réalisations en 15 rencontres de championnat. Sa progression en club lui a également valu une première convocation en sélection nationale nigériane, avec des débuts enregistrés contre le Cameroun en juin 2021.

Le joueur connaît déjà le stade do Dragão pour y avoir été titularisé lors de la rencontre entre Nice et le FC Porto, match perdu par Nice sur le score de 3-0 en novembre dernier. Le club portugais mise sur sa capacité à conclure dans la surface et son efficacité devant le but pour renforcer l’attaque dirigée par l’entraîneur Francesco Farioli.

Modalités du transfert et réactions des principaux intéressés

Le prêt de Terem Moffi depuis l’OGC Nice intègre une option d’achat active jusqu’à la clôture de la présente saison, a indiqué le club lors de l’annonce officielle. Le joueur reprendra le collectif portista avec le numéro 29, désormais associé à son profil offensif et à son recrutement en période de mercato.

À son arrivée au FC Porto, Terem Moffi a exprimé sa détermination et ses priorités sportives : « J’adore marquer des buts et travailler pour l’équipe », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs évoqué le lien avec l’entraîneur et un ancien coéquipier, soulignant leur rôle dans son parcours : « Francesco Farioli est quelqu’un qui aime se concentrer sur les détails pour faire progresser les joueurs et Pablo Rosario l’un des meilleurs êtres humains que j’ai rencontrés et un grand joueur. »

Dans la même déclaration rapportée par le club, Moffi a également adressé un message aux supporters en évoquant l’objectif collectif pour la suite de la saison : « Nous voulons continuer à gagner des matchs et marquer des buts pour finir la saison de la meilleure façon. »

De son côté, l’entraîneur Francesco Farioli a souligné l’apport attendu du joueur et rappelé leur relation professionnelle antérieure : « Nous avons travaillé ensemble il y a deux ans. Il se concentre sur les petits détails pour faire progresser les joueurs. Lorsqu’il est parti pour l’Ajax, il a réalisé une grande saison, et maintenant au FC Porto, il fait également quelque chose d’extraordinaire, donc il a tout mon respect et ma considération. »