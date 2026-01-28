Teddy Riner et Sophie Marceau inaugurent le pavillon français à Osaka

Sophie Marceau et le judoka Teddy Riner ont inauguré dimanche 13 avril 2025 le pavillon français de l’Exposition universelle d’Osaka, sur l’île artificielle de Yumeshima, marquant le lancement pour six mois de l’« Expo‑2025 » où sont représentés quelque 160 pays et régions.

L’ouverture suit celle de Dubaï en 2022 et, selon les organisateurs, l’événement se déroulera jusqu’au 13 octobre 2025. La cérémonie d’inauguration a permis à la délégation française de mettre en avant la coopération culturelle et économique entre la France et le Japon.

Le pavillon tricolore, installé dans un bâtiment enveloppé de grands drapés blancs, offre une scénographie mêlant patrimoine et savoir‑faire contemporain : statues de Rodin, une tapisserie d’Aubusson réalisée dans un style inspiré du studio Ghibli, une gargouille de Notre‑Dame, des espaces dédiés aux maisons de luxe et aux vins d’Alsace, ainsi qu’un bistrot.

« Hymne à l’amour »

Le concept du pavillon s’articule autour de la légende japonaise de l’« akaï ito », ce « fil rouge » symbolisant l’union de deux êtres par un lien indestructible. Le ministre délégué au Commerce extérieur, Laurent Saint‑Martin, présent à Osaka, a qualifié le Japon de « partenaire d’exception » et souligné la portée symbolique de l’initiative française dans un contexte international qu’il a jugé « troublé », citant notamment les conflits en Ukraine et à Gaza ainsi que les tensions commerciales.

Sophie Marceau a évoqué sa relation de longue date avec le Japon, affirmant : « Depuis que j’ai 14 ans, je vis une sorte de longue histoire, de fidélité avec le Japon ». À ses côtés, Teddy Riner a rappelé l’importance du pays pour son parcours personnel et sportif, évoquant ses nombreux séjours — « j’en suis à mon 50ᵉ ou 60ᵉ séjour au Japon » — et le lien entre le judo, sport d’origine japonaise, et son attachement à l’archipel.

Malgré une météo pluvieuse lors de l’ouverture, le pavillon France a figuré parmi les plus fréquentés des premiers visiteurs. Des Japonais ont fait le déplacement depuis d’autres régions : Kumiko Asakawa, venue de Nagoya, et Yoshiko Morimoto, professeure de 55 ans, ont exprimé leur enthousiasme pour la présence française sur le site. Un étudiant de 19 ans, Jyunma Nishimoto, a souligné l’attrait des espaces consacrés au luxe, citant des marques comme Louis Vuitton ou Céline.

Le coût de réalisation du pavillon s’élève à 58 millions d’euros, dont 42,5 millions financés par l’État. La surface d’exposition permanente couvre 1 560 m² et comprend notamment un jardin où a été transplanté un olivier millénaire venu du sud de la France. Comme tous les pavillons de l’Exposition, la structure est provisoire et sera démontée à l’issue de l’événement.

Deux autres parrains, le rugbyman Antoine Dupont et l’actrice Léa Seydoux, se rendront ultérieurement au pavillon.