Tanzanie : violences et manifestations au lendemain des élections

La Tanzanie connaît sa deuxième journée de manifestations après des élections controversées. Jeudi, la capitale Dar es Salaam a été le théâtre de violents affrontements entre la police et les protestataires.

Selon un témoin interrogé par Reuters, les forces de l’ordre ont fait usage de tirs et de gaz lacrymogènes pour disperser les foules dans les rues, au lendemain d’un scrutin marqué par des violences.

Les émeutes ont éclaté mercredi, en plein vote, dans cette mégapole tanzanienne, alors que les manifestants dénonçaient l’exclusion des deux principaux opposants de la présidente Samia Suluhu Hassan dans la course à la présidence.

Un couvre-feu nocturne a été instauré à Dar es Salaam, ville de plus de sept millions d’habitants, tandis que l’accès à Internet restait perturbé à l’échelle nationale. Tito Magoti, militant tanzanien des droits de l’homme, a déclaré à Reuters avoir été informé d’au moins cinq morts lors des manifestations de mercredi.

Par ailleurs, une source diplomatique, souhaitant rester anonyme, a indiqué que des informations fiables faisaient état d’au moins dix décès uniquement à Dar es Salaam.