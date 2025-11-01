Tanzanie : Samia Suluhu Hassan réélue avec 97,66 % des voix

Samia Suluhu Hassan a été réélue présidente de la Tanzanie avec 97,66 % des voix à l’issue de l’élection du 29 octobre 2025, selon les résultats officiels annoncés samedi par la Commission électorale nationale.

Le taux de participation s’élève à 86,8 %. Cette victoire écrasante permet à la dirigeante sortante de conserver le pouvoir au nom du Chama Cha Mapinduzi (CCM), parti au pouvoir depuis l’indépendance du pays en 1961.

Mais derrière ces chiffres triomphants, l’opposition dénonce un scrutin verrouillé et entaché d’irrégularités. Les principales formations politiques rivales, dont le CHADEMA de Tundu Lissu et ACT-Wazalendo, n’ont pas pu présenter de candidats, leurs chefs de file ayant été disqualifiés avant même le début de la campagne.

Une situation qui a suscité de vives critiques quant à l’absence de véritable compétition démocratique. Le vote a également été marqué par des violences dans plusieurs grandes villes. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au moins dix personnes ont été tuées à Dar es Salaam et à Mwanza.

L’opposition avance un bilan bien plus lourd, évoquant plusieurs centaines de victimes, sans confirmation indépendante à ce stade. En réponse aux tensions, le gouvernement a instauré un couvre-feu et restreint l’accès à Internet dans plusieurs régions du pays. Les autorités affirment cependant que le scrutin s’est déroulé « dans l’ordre et la transparence », rejetant les accusations d’irrégularités et qualifiant les chiffres avancés par l’opposition d’« exagérés ».

Première femme à diriger la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan consolide ainsi son autorité dans un paysage politique dominé par le CCM depuis plus de six décennies.