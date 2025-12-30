Accueil En Brève Taïwan : l’UE accuse la Chine de menacer la stabilité internationale par ses manœuvres militaires

Taïwan : l’UE accuse la Chine de menacer la stabilité internationale par ses manœuvres militaires

L’Union européenne a accusé mardi 30 décembre la Chine de « mettre la stabilité internationale en danger » en raison de ses manœuvres militaires autour de Taïwan. Anitta Hipper, porte-parole de la diplomatie européenne, a souligné que la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan revêtent une importance stratégique pour la sécurité et la prospérité régionales et mondiales, appelant Pékin à faire preuve de retenue.